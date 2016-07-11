金属期市：伦铜小跌，因美国非农就业报告稳健提振美元走强

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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上海期铜 持平于每吨36,670元。
中国投资者正加码押宝港股，以期在人民币挫跌之际寻求安全避风港；人民币兑美元上周跌至2010年以来最低水准。
中国国家统计局周日公布的物价走势符合市场预期，显示随着天气转暖，食品价格回落对CPI的拉升作用减弱，而PPI同比降幅则受国际大宗商品价格回升影响进一步收窄。
美国雇主在过去六个月新增的就业岗位，足以让经济在年底前实现充分就业再度成为可能。但仅凭这一点，还无法促使美联储踩下升息的油门。
美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后重拾动能的趋势。但薪资增幅有限，暗示美联储短期内升息的可能性不大。
一位工会管理人员对路透表示，英美资源集团 智利小型铜矿El Soldado的工人周五开始罢工，此前未能就合同谈判达成协议。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，7月5日止当周，对冲基金和基金经理持有的COMEX期金和期银净多仓升至纪录高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/白云; 审校 李婷仪/许娜)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选