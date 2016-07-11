金属期市：伦铜小跌，因美国非农就业报告稳健提振美元走强

上海期铜 持平于每吨36,670元。

中国投资者正加码押宝港股，以期在人民币挫跌之际寻求安全避风港；人民币兑美元上周跌至2010年以来最低水准。

中国国家统计局周日公布的物价走势符合市场预期，显示随着天气转暖，食品价格回落对CPI的拉升作用减弱，而PPI同比降幅则受国际大宗商品价格回升影响进一步收窄。

美国雇主在过去六个月新增的就业岗位，足以让经济在年底前实现充分就业再度成为可能。但仅凭这一点，还无法促使美联储踩下升息的油门。

美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后重拾动能的趋势。但薪资增幅有限，暗示美联储短期内升息的可能性不大。

一位工会管理人员对路透表示，英美资源集团 智利小型铜矿El Soldado的工人周五开始罢工，此前未能就合同谈判达成协议。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，7月5日止当周，对冲基金和基金经理持有的COMEX期金和期银净多仓升至纪录高位。(完)

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