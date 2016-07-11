《全球重要经济事件一览表》--7月11日-7月18日

北京--中国与联合国共同举办网络问题国际研讨会(至12日)。

巴黎--法国财长萨潘(Michel Sapin)召开记者会(0700)。

北京--第十八次中国欧盟领导人会晤(至13日)。中国国务院总理李克强将与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持。中国国家主席习近平将会见与会的欧盟机构两主席。中欧领导人还将共同出席中欧工商峰会。

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在美国进步中心以及全美金融改革联盟会议上发表讲话，题为“探索影子银行：美国能否避免下一场危机？”(1315)

美国马凯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利就经济及美联储的角色发表演讲(2130)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在一个议会委员会讨论上周提交的金融稳定报告(0930)。

蒙古乌兰巴托--中国国务院总理李克强对蒙古国进行正式访问，至14日。李克强总理还将于15日出席在蒙古国首都乌兰巴托举行的第十一届亚欧首脑会议，至16日。