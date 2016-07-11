香港金融：IFFO有助推动成为区内基建项目投资和融资枢纽--财政司长

路透香港7月11日 - 筹备多月的基建融资促进办公室（基建办，IFFO）上周正式成立，香港财政司司长曾俊华称，IFFO有助推动香港成为区内基建项目的投资和融资枢纽，并把握“一带一路”和亚洲发展的重大机遇。

曾俊华周日在其网志撰文指出，IFFO的成立正好让香港发挥独有的桥梁角色，引导资金投向具有回报价值的项目，填补基建项目的“资金缺口”，从而促进亚洲和一带一路地区的整体经济发展。

“更重要的是，相关基建项目发展将会为香港的金融服务和其他专业服务带来难得的黄金机会，例如我们的融资、风险管理、资产配置，以至法律、建筑和工程管理等多方面，都可以受惠于区内基建项目增加所带来的机遇。”他说。

IFFO是财政司司长于今年度《财政预算案》中宣布的其中一项重要措施，现时已经有超过40家来自不同界别和地区的合作伙伴，将来会有更多机构参与IFFO的合作平台。IFFO汇聚各方的持份者，除了为他们提供基建项目的详细资讯，也是合作伙伴之间交流和分享经验的平台。

曾俊华指出，2008年的金融危机令不少先进经济体元气大伤，至今尚未完全复苏。在过去几年，环球经济重心逐渐东移，亚洲地区的影响力不断增强。国际货币基金组织(IMF)就预期，亚洲地区今年对全球经济增长的贡献达到六成。在未来五年，亚洲新兴经济体增长每年平均有6.3%，远高于全球平均的3.7%。

不少亚洲地区正在急速城市化和工业化，劳动和中产人口亦同时快速增长，因而对房屋、公路、铁路、发电站和港口等基建的需求十分庞大。亚洲开发银行的研究指出，由现时至2020年期间，亚洲地区发展基建的资金需求每年高达8,000亿美元。

曾俊华6月下旬以中国代表团成员身份出席了亚投行理事会第一次年会，年会的焦点之一是亚投行正式批出首批总值5亿美元的四个基建贷款项目。曾俊华引述亚投行行长金立群说，亚投行日后将继续落实支持更多基建项目，IFFO和亚投行之间必定有巨大的合作空间。

“香港位处亚太区中心，多年来和各地市场建立了广泛而紧密的联系，令我们成为国际投资者进入内地市场的重要门户。加上我们国际金融中心和离岸人民币业务枢纽的地位，香港实在具备其他市场难以比拟的优势。”他说。（完）

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