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货币新闻 | 2016年 7月 11日 星期一 10:25 BJT

芝加哥期市：玉米期货触及10日高位，受不利天候因素推升

大豆期货 升0.5%报每蒲式耳10.62-3/4美元，稍早触及日高10.77-1/4美元，这也是四日高位。该合
约周五收高3.2%。
    
    小麦合约 跌0.1%至每蒲式耳4.34-1/2美元，周五收升2.2%。
    
    玉米和大豆获得支撑，因预计天气炎热干燥，激发对这两种作物重要生长阶段或受到影响的忧虑。
    
    美国农业部周五稍早表示，大豆一周旧作出口销售总计为63.73万吨，超过预估。新作大豆出口销售为58.
57万吨，符合市场预估。
        
    以下是0132GMT报价：
    
      合约              价格     变动    涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           434.50    -0.50  -0.11%    +2.12%     475.78   38
    CBOT玉米           364.75     2.25  +0.62%    +4.66%     408.02   39
    CBOT大豆          1062.75     5.00  +0.47%    +3.71%    1114.80   47
    CBOT稻米            10.63     0.00  +0.00%    -2.57%     $11.22   49
    美国原油           45.04    -0.37  -0.81%    -0.22%     $48.39  
    
    汇率
    欧元/美元           $1.104  -$0.001  -0.12%    -0.18%
    美元/澳元           0.754   -0.002  -0.30%    +0.90% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担.(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 陈宗琦/李爽  审校 龚芳/许娜)

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