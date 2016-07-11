芝加哥期市：玉米期货触及10日高位，受不利天候因素推升

大豆期货 升0.5%报每蒲式耳10.62-3/4美元，稍早触及日高10.77-1/4美元，这也是四日高位。该合 约周五收高3.2%。 小麦合约 跌0.1%至每蒲式耳4.34-1/2美元，周五收升2.2%。 玉米和大豆获得支撑，因预计天气炎热干燥，激发对这两种作物重要生长阶段或受到影响的忧虑。 美国农业部周五稍早表示，大豆一周旧作出口销售总计为63.73万吨，超过预估。新作大豆出口销售为58. 57万吨，符合市场预估。 以下是0132GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 434.50 -0.50 -0.11% +2.12% 475.78 38 CBOT玉米 364.75 2.25 +0.62% +4.66% 408.02 39 CBOT大豆 1062.75 5.00 +0.47% +3.71% 1114.80 47 CBOT稻米 10.63 0.00 +0.00% -2.57% $11.22 49 美国原油 45.04 -0.37 -0.81% -0.22% $48.39 汇率 欧元/美元 $1.104 -$0.001 -0.12% -0.18% 美元/澳元 0.754 -0.002 -0.30% +0.90% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担.(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/李爽 审校 龚芳/许娜)