台湾汇市：台币兑美元早盘扬升，因台股随亚股大涨且外资汇入

路透台北7月11日 - 台币兑美元 周一早盘随亚币走升。汇银人士指出，随着亚股和亚币走强，台股 劲扬，外资回头汇入；只不过进口商也入场买进美元，限缩台币升势。

他们表示，今日韩元盘初大升，市场气氛偏多亚币，台币盘初升近1角。但台币升至32.220附近也见到不少本地公股大型商银进场，料是进口商或是央行的美元买盘。

〞最近二个月台币只要升破了32.2就冒大量，都是央行在买，〞一位本地小型商银交易员说。

他们表示，今日汇市的成交量倒也还好，但是原本各方认为台币若要走贬似乎不应该再回头测试32.2附近，因此各方对本波台币升势更加具备警戒心。

〞这已经是至少第四次快要破32.2，一直测有可能(美元)会下去， 〞前述交易员说。

本地时间10:20，韩元兑美元 报1,149.9，上日收在1,161.8；台股加权指数 则涨1.48%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折幅度较上日尾盘略微加深；目前一个月美元/台币远汇 报32.170/32.210，上日收在32.215。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.200-32.300

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