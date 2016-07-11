日本已公布经济指标--2016/7/11

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% r -0.4% r 8月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 -0.5% -0.5% 7月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.4% -0.3% 7月28日 -- 工业生产(m/m) 5月 -2.3% p +0.5% r 7月13日 -- 失业率 5月 3.2% @ 3.2% @ 7月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差407 顺差8,235 7月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -1.1% -0.4% 7月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选