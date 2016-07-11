韩国已公布经济指标--2016/7/11

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% @-r +0.7% @-r 7月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.8% +0.8% 8月1日 -- 工业生产(m/m) 5月 +2.5% @ -1.2% @-r 7月28日 -- 失业率 5月 3.7% @ 3.7% @ 7月12日 -- 贸易收支(亿美元) 6月 顺差116 p 顺差70 r 7月15日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选