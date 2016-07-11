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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 11:26 BJT

重发-韩国金融市场：韩元和韩股跳涨，因美国就业数据提升全球冒险情绪

(重发以调整表格格式)
    路透首尔7月11日 - 韩元 和韩股周一盘中大幅上扬，因好于预期的美国就业数据提振全球风险偏好
，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍不大可能很快升息。
    
    0205 GMT，韩元兑美元 报1,149.9，较上交易日收盘价1,161.8升值1.0%。
    
    韩国综合股价指数 上涨1.2%至1,985.81点。

    美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后
重拾动能的趋势。但薪资增幅有限，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息的可能性不大。 
    
    东部证券汇率分析师Park Yuna称，尽管就业报告强劲扶助韩元日内上扬，但中国对韩国部署萨德导弹的
批评加剧市场担忧，短期可能令韩元承压。
    
    韩国和美国周五表示，将在韩国部署萨德反导系统，以应对北韩(朝鲜)威胁，很快招致邻国中国的强烈抗
议。 
    
    韩国央行7月14日将召开货币政策会议。“我们还将观察韩国央行7月会议的言论是否暗示未来进一步降息
，”Park说。
    
    外资投资者料买超韩股，接近中段时买超1,352亿韩元(1.1762亿美元)韩股，支撑大盘。
    
    权重股三星电子 涨2.5%，LG电子 跌1.8%。
    
    上涨和下跌个股分别为488档和293档。
    
    9月三年期公债期货 上升0.03点至111.15。
    
                                 0205GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,149.9       1,161.8
    日圆/韩元       11.4115/03       11.4244
    韩国公债期货 *          111.15        111.12
    韩国综合股价指数     1,985.81      1,963.10
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
 (编译 王兴亚/李爽/杜明霞；审校 陈宗琦/白云/龚芳)

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