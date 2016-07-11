重发-韩国金融市场：韩元和韩股跳涨，因美国就业数据提升全球冒险情绪

(重发以调整表格格式) 路透首尔7月11日 - 韩元 和韩股周一盘中大幅上扬，因好于预期的美国就业数据提振全球风险偏好 ，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍不大可能很快升息。 0205 GMT，韩元兑美元 报1,149.9，较上交易日收盘价1,161.8升值1.0%。 韩国综合股价指数 上涨1.2%至1,985.81点。 美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后 重拾动能的趋势。但薪资增幅有限，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息的可能性不大。 东部证券汇率分析师Park Yuna称，尽管就业报告强劲扶助韩元日内上扬，但中国对韩国部署萨德导弹的 批评加剧市场担忧，短期可能令韩元承压。 韩国和美国周五表示，将在韩国部署萨德反导系统，以应对北韩(朝鲜)威胁，很快招致邻国中国的强烈抗 议。 韩国央行7月14日将召开货币政策会议。“我们还将观察韩国央行7月会议的言论是否暗示未来进一步降息 ，”Park说。 外资投资者料买超韩股，接近中段时买超1,352亿韩元(1.1762亿美元)韩股，支撑大盘。 权重股三星电子 涨2.5%，LG电子 跌1.8%。 上涨和下跌个股分别为488档和293档。 9月三年期公债期货 上升0.03点至111.15。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,149.9 1,161.8 日圆/韩元 11.4115/03 11.4244 韩国公债期货 * 111.15 111.12 韩国综合股价指数 1,985.81 1,963.10 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王兴亚/李爽/杜明霞；审校 陈宗琦/白云/龚芳)