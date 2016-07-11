日本股市：早盘涨逾3%，安倍执政联盟选举获胜提振市场信心

“安倍的胜利提振了投资者信心，而且赢得三分之二多数票向海外投资者传达出这样的信息，即安倍的政策还将继续推进，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

美国指标股指标准普尔500指数 周五刷新收盘纪录高位，因非农就业增幅大大强于预期，确认了美国经济继第一季疲弱表现后已重拾增势。

东证股价指数33个分项指数悉数上涨。

任天堂 飙升逾20%，延续上周涨势，因预期该公司新的《Pokemon GO》手游将提振业绩增长。

Panasonic Corp 跳涨6.6%，此前该公司表示，受助于特斯拉汽车(Tesla) 对其锂电池的旺盛需求，公司汽车相关电池的年销售额将在未来三年增长逾一倍。

而九州电力(Kyushu Electric Power) 跌逾7%，因反核主张人士在周末赢得鹿儿岛县知事选举。

出口类股受追捧。丰田汽车 涨3.7%；本田汽车 涨3.0%；东京电子(东京威力科创) 涨3.8%。