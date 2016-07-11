《汇市简讯》美元/日圆有所回落，因盘初多仓被解除

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0232GMT
* 投机客解除盘初多仓，美元/日圆自100.87日圆回落
* 盘初低点在100.35日圆，自该水平附近一路向下至100.00日圆均挂有买单
* 上周五低点在99.99日圆，日本进口商及其他买家伺机买入
* 在100.00日圆关键水平存在大规模停损单
* 总而言之，交投不算火热，不少人离场观望等待欧美方面的消息
* 日经指数上涨3.55%，因安倍执政联盟在参议院选举中获胜
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 孙国玉；审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选