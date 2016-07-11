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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 10:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆有所回落，因盘初多仓被解除

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* 投机客解除盘初多仓，美元/日圆自100.87日圆回落

* 盘初低点在100.35日圆，自该水平附近一路向下至100.00日圆均挂有买单

* 上周五低点在99.99日圆，日本进口商及其他买家伺机买入

* 在100.00日圆关键水平存在大规模停损单

* 总而言之，交投不算火热，不少人离场观望等待欧美方面的消息

* 日经指数上涨3.55%，因安倍执政联盟在参议院选举中获胜

(完)

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(编译 孙国玉；审校 王兴亚)

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