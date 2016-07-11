基金产业：韩国国家退休基金选用贝莱德和Grosvenor管理对冲基金投资

路透首尔7月11日 - 全球第三大退休基金--韩国国家退休基金(NPS)表示，已选用一个贝莱德(Blackrock) 子公司和Grosvenor Capital Management，今年来管理对冲基金所组成的组合式基金的投资。

NPS投资管理办公室发表声明称，计划向贝莱德金融资产管理部门和Grosvenor分别委托至多5亿美元。NPS计划今年开始向对冲基金投资。

“即将展开的对冲基金投资，料将通过使该基金整个投资组合风险多元化，帮助其获得稳定利润，”NPS首席投资长Kang Myoun-wook在声明中称。