《中国地方债发行日程表》--7月11日

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *新疆 32.1 3年 周二招标 一般地方债 7/13 48.1 5年 48.2 7年 32.1 10年 3 3年 专项地方债 7/13 4.5 5年 4.5 7年 3 10年 *辽宁 138 3年 周二招标 一般地方债 7/13 138 5年 138 7年 46 10年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选