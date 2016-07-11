《中国地方债发行日程表》--7月11日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *新疆 32.1 3年 周二招标 一般地方债 7/13 48.1 5年 48.2 7年 32.1 10年 3 3年 专项地方债 7/13 4.5 5年 4.5 7年 3 10年 *辽宁 138 3年 周二招标 一般地方债 7/13 138 5年 138 7年 46 10年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次