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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 11:33 BJT

《中国地方债发行日程表》--7月11日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *新疆           32.1    3年      周二招标     一般地方债    7/13
                 48.1    5年      
                 48.2    7年      
                 32.1   10年   
                 3       3年                   专项地方债    7/13
                 4.5     5年      
                 4.5     7年      
                 3      10年 
 *辽宁           138     3年      周二招标     一般地方债    7/13
                 138     5年      
                 138     7年      
                  46    10年     
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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