《全球汇市》美元兑日圆持稳，但较长期内料受FED谨慎态度压制

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1052 1.1052 +0.00 +1.77 1.0860 美元/日圆 100.63 100.53 +0.10 -16.35 120.30 欧元/日圆 111.24 111.03 +0.19 -14.74 130.47 美元/瑞郎 0.9816 0.9827 -0.11 -2.02 1.0018 英镑/美元 1.2952 1.2954 -0.02 -12.12 1.4738 美元/加元 1.3037 1.3042 -0.04 -5.80 1.3839 美元/离岸人民币 6.6957 6.7005 -0.07 +1.94 6.5680 澳元/美元 0.7565 0.7567 -0.03 +3.99 0.7275 新西兰元/美元 0.7298 0.7304 -0.08 +6.93 0.6825 澳元/日圆 76.130 76.070 +0.08 -13.11 87.620 新西兰元/日圆 73.430 73.350 +0.11 -10.43 81.980 英镑/日圆 130.36 130.25 +0.08 -26.44 177.22 澳元/新西兰元 1.0363 1.0357 +0.06 -2.82 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/汪红英/刘秀红/陈宗琦；审校 张涛/蔡美珍/李婷仪/王丽鑫)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选