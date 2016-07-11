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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 11:29 BJT

《全球汇市》美元兑日圆持稳，但较长期内料受FED谨慎态度压制

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1052  1.1052  +0.00  +1.77  1.0860
    美元/日圆            100.63  100.53  +0.10 -16.35  120.30
    欧元/日圆         111.24  111.03  +0.19 -14.74  130.47
    美元/瑞郎            0.9816  0.9827  -0.11  -2.02  1.0018
    英镑/美元            1.2952  1.2954  -0.02 -12.12  1.4738
    美元/加元            1.3037  1.3042  -0.04  -5.80  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6957  6.7005  -0.07  +1.94  6.5680
    澳元/美元            0.7565  0.7567  -0.03  +3.99  0.7275
    新西兰元/美元        0.7298  0.7304  -0.08  +6.93  0.6825
    澳元/日圆         76.130  76.070  +0.08 -13.11  87.620
    新西兰元/日圆     73.430  73.350  +0.11 -10.43  81.980
    英镑/日圆         130.36  130.25  +0.08 -26.44  177.22
    澳元/新西兰元     1.0363  1.0357  +0.06  -2.82  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 许娜/汪红英/刘秀红/陈宗琦；审校 张涛/蔡美珍/李婷仪/王丽鑫)

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