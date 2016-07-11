版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 17:21 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--7月11日

路透香港7月11日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公
司一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日     公司名称               发行量    集资额        发行价       上市日  保荐人
                                       (亿股)    (亿港元)      (港元)               
 6/30-7/8       瑞港建设               2         2-2.5         1-1.25       7/20    天达
 介绍上市       利福中国               不适用    不适用        不适用       7/15    法国巴黎证券
 6/30-7/6       颐海国际               2.6       7.75-8.9      2.98-3.42    7/13    中金香港
 6/30-7/6       海蓝控股               0.75      2.8-3.4       3.71-4.58    7/15    海通国际
 6/30-7/6       永胜医疗               1.276     1.276-1.6     1-1.25       7/13    上银国际
 6/30-7/7       中国物流资产           10.357    26.4-33.7     2.55-3.25    7/15    瑞信和德银
 6/30-7/6       中国优质能源           1.16      2.1-4.2       1.8-3.6      7/13    海通国际
 6/30-7/6       珩湾科技               2.5       1.13-1.63     0.45-0.65    7/13    西证国际
 6/30-7/6       星星地产               0.56      0.8-1         1.44-1.8     7/13    国泰君安
 6/29-7/5       力鸿检验               1         0.98*         0.98*        7/12    招银国际
 6/28-7/4       绿城服务               7.778     15.48*        1.99*        7/12    美银美林和中银
                                                                                    国际
                                                                                    
 
 2016年已上市新股：    
 上市日    公司名称                  发行价      集资额        首日股价变幅  保荐人
                                     (港元)      (亿港元)                    
 *7/11     国银租赁                  2           62            跌7%          中信证券、美
                                                                             银美林和德银
 7/8       东方证券                  8.15        78            跌0.61%       花旗、高盛及
                                                                             野村
 7/8       亲亲食品                  不适用      不适用        跌65.8%^      美银美林
 7/6       永丰集团                  0.315       1.1           升1.6%        国泰君安
 6/8       川控股有限公司            0.88        2.2           升6.8%        建泉融资
 6/1       中银航空租赁              42          87.4          持平          中银国际及高
                                                                             盛
 5/19      雅迪集团                  1.72        12.9          跌23.3%       中信建投国际
 5/18      Hang Sang(Siu Po)Intl. <  1.36        0.63          升91.9%       汇盈融资和嘉
           3626.HK>                                                          林资本
 4/15      华津国际                  2.38        3.57          升21%         申万宏源
 4/12      宏安地产                  0.92        3.5           升14.1%       金利丰和创桥
                                                                             国际
 4/12      南旋控股                  1.2         6             升6.7%        中信证券
 4/8       亚积邦租赁                0.75        1.13          升21.3%       上银国际
 4/8       结好金融                  1           5.075         升5%          西证国际
 4/6       伟业控股                  不适用      不适用        升24.3%^      创桥国际
 4/1       盈健医疗                  1.38        1.06          升44.2%       交银国际
 3/30      浙商银行                  3.96        130.68        持平          中信证券、中
                                                                             金、高盛及农
                                                                             银国际
 3/30      天津银行                  7.39        73.57         持平          中银国际、农
                                                                             银国际及建银
                                                                             国际
 3/30      国微技术                  3.78        2.835         跌15.9%       海通国际
 3/18      剑虹集团                  0.95        0.95          升47.4%       丰盛融资
 3/11      香港医思医疗集团<2138.HK  3.03        7.42          跌1.65%       瑞信
           >                                                                 
 3/10      兴科蓉医药                0.8         3.2           持平          招商证券
 3/8       佳源国际                  2.48        11.2          升4%          建银国际
 1/28      融众金融                  2.11        2.11          升0.95%       同人融资
 1/15      成实外教育                2.4         18            升1.25%       麦格理
 1/13      融信中国                  5.36        18.1          升4.9%        工银国际
 1/12      巨匹建设                  1.35        1.8           升40.7%       国泰君安
 1/7       年年卡                    1           1             升27%         华富嘉洛
 1/4       保发集团                  0.93        1.05          升53.8%       广发融资
                                                                             
     
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

  浏览其他香港新股新闻，请点选 

 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐