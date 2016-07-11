中国债市动态：现券收益率稍反弹，短期料延续震荡略强格局

路透上海7月11日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS（利率互换）稍反弹，国债期货亦小幅走弱；美国非农就业数据好于预期，此外周末政策面仍无动静，市场依旧缺乏持续推动力，短期料延续震荡略强的格局。

交易员并指出，基本面弱势难现改观，同时委外理财资金源源不断地进入债市，下方支撑较为坚实，不过货币政策宽松预期想象空间依旧有限，短期内行情加速的可能性仍不大。

“现在（券价）一有回调就有买盘跟上，配置力量很强，看一级就很明显，但也看不到特别大的（政策）利好，也就现在这样了。”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员谈到，最近一个比较明显的现象是，一到周末宽松预期就升温，收益率也下行，而到周初随着预期一次次落空，收益率也大多出现小幅反弹。

美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后重拾动能的趋势。但薪资增幅有限，暗示美联储短期内升息的可能性不大。

中国国家统计局周日公布，6月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.9%，高于路透调查的预估中值1.8%。重回“1”时代的CPI舒缓了市场对通胀的忧虑。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.16%/3.1575%，上日尾盘在3.1435%/3.1400%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8150%/2.8075%，上日尾盘在2.8025%/2.7950%。

而周末中证登出台的交易所债券质押折算新规，由于此前存量债券已提前动态调整到位，因此新规只是“靴子落地”，对二级市场基本没有影响。

“之前基本都调整好了，这次只是公告。”上海一券商交易员称。

中国证券登记结算有限责任公司发布通知，对交易所债券质押回购折算率相关管理办法进行修订，优化折扣系数取值标准，其中整体调低了信用债券的折扣系数取值水平；同时，完善根据风险状况对质押品回购资格或折扣系数进行灵活调整的机制。

深圳一基金公司交易员则表示，近期信用债的分化仍很严重，高评级品种持续受捧，城投债市场依旧认为是零风险，利率不断走低，而低评级品种的信用利差接近历史高点，高收益债市场的雏形也在逐步形成。