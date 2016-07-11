中国汇市：人民币早盘随中间价小升，波动区间狭窄机构倒量成交活跃

* 人民币早盘随中间价小升

* 大行提供美元流动性，至汇价波动狭窄

* 机构参与倒量，成交活跃

* 短期汇价续贬空间料有限

路透上海7月11日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微升，中间价亦小幅调升。交易员称，客盘仍略偏购汇，但外围市场较为平静时，大行或继续向市场提供美元流动性，对冲客盘需求，同时并通过一篮子指数变动缓和贬值压力，预计短期贬值空间料有限。

他们并指出，上周五美国非农就业数据意外强劲，但市场震荡之后重回平静，今早即期市场实际有效波动非常狭窄，不少机构参与倒量，成交活跃，半日成交量已超130亿美元。

“点差很小，倒量是个不错的机会，...猜测央妈也不希望（人民币）继续贬值，不希望因为购汇多而贬值。”一中资行交易员称。

北京时间11:53，人民币兑美元 即期报6.6874元,上日收报6.6881元，夜盘终报6.683元。今日人民币兑美元中间价 报6.6843元，上日中间价为6.6853元。人民币兑美元即期成交额 为134.1亿美元，上日半日为131.79亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.05%至94.2，刷新纪录新低；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微跌至95.33，BIS指数亦刷新纪录新低。

全球汇市方面，美元兑避险货币日圆周一持稳，得益于投资者冒险意愿改善，但交易商称美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍对利率持谨慎态度将在较长期内遏制美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.839元，上日尾盘为6.8435元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.697元，上一交易日尾盘报6.702元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6872；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。