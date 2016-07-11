中国汇市：人民币早盘随中间价小升，波动区间狭窄机构倒量成交活跃

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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* 人民币早盘随中间价小升
* 大行提供美元流动性，至汇价波动狭窄
* 机构参与倒量，成交活跃
* 短期汇价续贬空间料有限
路透上海7月11日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微升，中间价亦小幅调升。交易员称，客盘仍略偏购汇，但外围市场较为平静时，大行或继续向市场提供美元流动性，对冲客盘需求，同时并通过一篮子指数变动缓和贬值压力，预计短期贬值空间料有限。
他们并指出，上周五美国非农就业数据意外强劲，但市场震荡之后重回平静，今早即期市场实际有效波动非常狭窄，不少机构参与倒量，成交活跃，半日成交量已超130亿美元。
“点差很小，倒量是个不错的机会，...猜测央妈也不希望（人民币）继续贬值，不希望因为购汇多而贬值。”一中资行交易员称。
北京时间11:53，人民币兑美元 即期报6.6874元,上日收报6.6881元，夜盘终报6.683元。今日人民币兑美元中间价 报6.6843元，上日中间价为6.6853元。人民币兑美元即期成交额 为134.1亿美元，上日半日为131.79亿美元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.05%至94.2，刷新纪录新低；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微跌至95.33，BIS指数亦刷新纪录新低。
全球汇市方面，美元兑避险货币日圆周一持稳，得益于投资者冒险意愿改善，但交易商称美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍对利率持谨慎态度将在较长期内遏制美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.839元，上日尾盘为6.8435元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.697元，上一交易日尾盘报6.702元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6872；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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