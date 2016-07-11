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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 13:35 BJT

新兴汇市：除人民币外新兴亚币均上涨，受稳健美国非农就业数据提振

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.35    100.60   -0.74  +18.70    120.30
    坡元            1.3464    1.3450   -0.10   +5.28    1.4175
    台币          32.203    32.306   +0.32   +2.68    33.066
    韩元           1147.01   1161.80   +1.29   +2.44   1174.95
    泰铢             35.06     35.25   +0.54   +2.74     36.02
    菲律宾披索       47.05     47.13   +0.16   -0.32     46.90
    印尼卢比      13100.00  13135.00   +0.27   +5.23  13785.00
    印度卢比       67.12     67.36   +0.36   -1.44     66.15
    马币            3.9810    4.0325   +1.29   +7.76    4.2900
    人民币          6.6852    6.6830   -0.03   -2.89    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 杜明霞/王洋/汪红英；审校 郑茵/王兴亚/艾茂林)

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