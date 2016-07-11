新兴汇市：除人民币外新兴亚币均上涨，受稳健美国非农就业数据提振

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 101.35 100.60 -0.74 +18.70 120.30 坡元 1.3464 1.3450 -0.10 +5.28 1.4175 台币 32.203 32.306 +0.32 +2.68 33.066 韩元 1147.01 1161.80 +1.29 +2.44 1174.95 泰铢 35.06 35.25 +0.54 +2.74 36.02 菲律宾披索 47.05 47.13 +0.16 -0.32 46.90 印尼卢比 13100.00 13135.00 +0.27 +5.23 13785.00 印度卢比 67.12 67.36 +0.36 -1.44 66.15 马币 3.9810 4.0325 +1.29 +7.76 4.2900 人民币 6.6852 6.6830 -0.03 -2.89 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 杜明霞/王洋/汪红英；审校 郑茵/王兴亚/艾茂林)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选