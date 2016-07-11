澳新汇市：新西兰元大涨后小幅回落，澳元表现落后

而美国周五公布的非农就业岗位大幅增加，则给新西兰元再添动力。新西兰元/美元在短短两天就跳升2.4%。

新西兰元贸易加权指数 达到一年高位，仅略低于78.00。最新报77.68。

不过分析师审慎表示，新西兰元恐不免迎来一段整理期。

“美元受升息机率增加的支撑，本周可能走强。”澳新银行分析师Con Williams在一份研究报告中指出。

“而随着(澳洲)政府的成形，澳元也可能有所改善。这两个因素都使得新西兰元贸易加权指数和相关交叉盘的热度有所降温。”

新西兰元兑澳元 从15个月高点1.0310新西兰元拉回至1.0395新西兰元。

澳元兑美元 报0.7562美元，此前高见0.7574，为6月24日以来高位。(完)

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