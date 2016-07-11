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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 13:51 BJT

《全球汇市》避险日圆下滑，因日本参院选举后日股大涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1044  1.1052  -0.07  +1.69  1.0860
    美元/日圆            101.40  100.53  +0.87 -15.71  120.30
    欧元/日圆         112.02  111.03  +0.89 -14.14  130.47
    美元/瑞郎            0.9828  0.9827  +0.01  -1.90  1.0018
    英镑/美元            1.2955  1.2954  +0.01 -12.10  1.4738
    美元/加元            1.3045  1.3042  +0.02  -5.74  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6986  6.7005  -0.03  +1.99  6.5680
    澳元/美元            0.7560  0.7567  -0.09  +3.92  0.7275
    新西兰元/美元        0.7268  0.7304  -0.49  +6.49  0.6825
    澳元/日圆         76.680  76.070  +0.80 -12.49  87.620
    新西兰元/日圆     73.700  73.350  +0.48 -10.10  81.980
    英镑/日圆         131.39  130.25  +0.88 -25.86  177.22
    澳元/新西兰元     1.0400  1.0357  +0.42  -2.48  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 杜明霞/张涛/张若琪/郑茵/李春喜/艾茂林/王兴亚)

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