《全球汇市》避险日圆下滑，因日本参院选举后日股大涨

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1044 1.1052 -0.07 +1.69 1.0860 美元/日圆 101.40 100.53 +0.87 -15.71 120.30 欧元/日圆 112.02 111.03 +0.89 -14.14 130.47 美元/瑞郎 0.9828 0.9827 +0.01 -1.90 1.0018 英镑/美元 1.2955 1.2954 +0.01 -12.10 1.4738 美元/加元 1.3045 1.3042 +0.02 -5.74 1.3839 美元/离岸人民币 6.6986 6.7005 -0.03 +1.99 6.5680 澳元/美元 0.7560 0.7567 -0.09 +3.92 0.7275 新西兰元/美元 0.7268 0.7304 -0.49 +6.49 0.6825 澳元/日圆 76.680 76.070 +0.80 -12.49 87.620 新西兰元/日圆 73.700 73.350 +0.48 -10.10 81.980 英镑/日圆 131.39 130.25 +0.88 -25.86 177.22 澳元/新西兰元 1.0400 1.0357 +0.42 -2.48 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 杜明霞/张涛/张若琪/郑茵/李春喜/艾茂林/王兴亚)