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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 14:25 BJT

台湾股市：创逾三个半月高位，受美国就业数据强劲带动

路透台北7月11日 - 台湾股市周一收创逾三个半月高位，受美国就业数据强劲带动亚洲股市走高。成交值亦明显放大，呈现价量俱扬格局。

台湾加权股价指数 收涨1.68%至8,786.47点，前高在3月21日的8,812.70点；今日成交初值 为972.92亿台币，上交易日修正后为639.17亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，全球资金宽松行情仍在延烧，美国6月非农就业数据超乎预期，让投资人对风险性资产胃纳量增加，且第三季将进入科技产业出货旺季，台股在亚洲新兴市场仍是外资首选，因此行情表现相当火热。

〞外资在期货多单逾6万口，对台股可说情有独锺。〞他说。

不过薛舜日也提及，台股在8月底前将因除权息使得指数消失350点，目前还有220点要扣掉，因此大盘要突破3、4月前高虽有机会，但空间可能不大。盘面以电子股较为看好，将是撑盘要角。

亚洲股市周一反弹，获得喘息机会，因美国6月非农就业数据强劲，暂时缓解了对美国经济体质的担忧。 。本地时间14:16，MSCI亚太明晟指数 涨1.88%。(完)

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