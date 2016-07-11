台湾股市：创逾三个半月高位，受美国就业数据强劲带动

路透台北7月11日 - 台湾股市周一收创逾三个半月高位，受美国就业数据强劲带动亚洲股市走高。成交值亦明显放大，呈现价量俱扬格局。

台湾加权股价指数 收涨1.68%至8,786.47点，前高在3月21日的8,812.70点；今日成交初值 为972.92亿台币，上交易日修正后为639.17亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，全球资金宽松行情仍在延烧，美国6月非农就业数据超乎预期，让投资人对风险性资产胃纳量增加，且第三季将进入科技产业出货旺季，台股在亚洲新兴市场仍是外资首选，因此行情表现相当火热。

〞外资在期货多单逾6万口，对台股可说情有独锺。〞他说。

不过薛舜日也提及，台股在8月底前将因除权息使得指数消失350点，目前还有220点要扣掉，因此大盘要突破3、4月前高虽有机会，但空间可能不大。盘面以电子股较为看好，将是撑盘要角。