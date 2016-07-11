《汇市简讯》英镑呈整固走势，空头攻势暂歇成为关键

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
0618 GMT
* 投机客的英镑/美元空仓并未特别大
* 目前的空头押注规模比英国公投前要少：reut.rs/29AmFA2
* 英国央行本周料降息，且幅度有可能较大
* 1.3000附近的整固是朝向低点巩固，不利英镑/美元走势
* 大量期权让英镑/美元走势稳定下来
* 下一道类似结构的关键水准在1.25，对英国央行决议的偏空反应料以此处为核心
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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