《汇市简讯》英镑呈整固走势，空头攻势暂歇成为关键

* 目前的空头押注规模比英国公投前要少：reut.rs/29AmFA2

* 英国央行本周料降息，且幅度有可能较大

* 1.3000附近的整固是朝向低点巩固，不利英镑/美元走势

* 下一道类似结构的关键水准在1.25，对英国央行决议的偏空反应料以此处为核心