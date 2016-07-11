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市场报道 | 2016年 7月 11日 星期一 14:40 BJT

《汇市简讯》英镑呈整固走势，空头攻势暂歇成为关键

0618 GMT

* 投机客的英镑/美元空仓并未特别大

* 目前的空头押注规模比英国公投前要少：reut.rs/29AmFA2

* 英国央行本周料降息，且幅度有可能较大

* 1.3000附近的整固是朝向低点巩固，不利英镑/美元走势

* 大量期权让英镑/美元走势稳定下来

* 下一道类似结构的关键水准在1.25，对英国央行决议的偏空反应料以此处为核心

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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