版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 15:41 BJT

台湾债市：10年券殖利率收创新低，因央行再降短率使市场气氛偏多

* 10年券殖利率收创新低，因央行再降短率
    * 市场气氛偏多，惟向下追价力道略减弱
    * 殖利率易下难上，行情不排除一波到底
    * 明日105/4殖利率预估在0.65-0.69%

    路透台北7月11日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率收创新低。交易员
指出，受到央行再度调降隔拆利率及国际债市气氛偏多激励；惟随殖利率创低位，向下追价
力道略减。
    
    他们指出，央行近日引导短率〞上上下下〞波动，一时半刻间市场还很难适应央行新做
法，也猜不透央行究竟在玩什么把戏，惟就长期来看利率往下趋势依旧不变，且因市场筹码
稳定，目前市场气气依旧偏多，让利率易下难上。

    〞今天向下还是有人去追啊，只是没有很积极的追啦，但殖利率很难大弹，这波就一波
到底。〞一位大型银行主管说。
    
    一位大型证券商交易员表示，央行引导短率突上突下，债券殖利率亦跟着央行动作突升
突跌，惟经济基本面不好，美债殖利率走跌，市场气氛偏多，料央行的动作会慢慢顿化，接
下来台债将跟着国际债市走。
    
    另一券商交易员指出，央行频频在短率上动手脚，殖利率震荡挫低，〞没想我补回来后
发现还有更低点，这真是一个很奇妙的世界呀！怎么大家都这么快就适应10年券0.70%的利
率了呢？我都觉得我还没有适应啊，看来殖利率就是惊惊跌了。〞
  
    交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.65-0.69%；五年期公债105/8殖利率
主要区间在0.47-0.50%。  
    
    台湾银行间隔夜拆款利率周一开低在0.178%，上日收在0.180%。上周四央行甫引导隔拆
利率自0.179%升至0.180%。 
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      -1.10     0.4890%  0.4850-0.4950%       6.0
 10   105/4                      -2.75     0.6635%  0.6585-0.6850%     102.0
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.6635%
   5     105/8                       0.4890%
   3     105/1                       0.2650%
   2     105/3                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐