台湾债市：10年券殖利率收创新低，因央行再降短率使市场气氛偏多

* 10年券殖利率收创新低，因央行再降短率 * 市场气氛偏多，惟向下追价力道略减弱 * 殖利率易下难上，行情不排除一波到底 * 明日105/4殖利率预估在0.65-0.69% 路透台北7月11日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率收创新低。交易员 指出，受到央行再度调降隔拆利率及国际债市气氛偏多激励；惟随殖利率创低位，向下追价 力道略减。 他们指出，央行近日引导短率〞上上下下〞波动，一时半刻间市场还很难适应央行新做 法，也猜不透央行究竟在玩什么把戏，惟就长期来看利率往下趋势依旧不变，且因市场筹码 稳定，目前市场气气依旧偏多，让利率易下难上。 〞今天向下还是有人去追啊，只是没有很积极的追啦，但殖利率很难大弹，这波就一波 到底。〞一位大型银行主管说。 一位大型证券商交易员表示，央行引导短率突上突下，债券殖利率亦跟着央行动作突升 突跌，惟经济基本面不好，美债殖利率走跌，市场气氛偏多，料央行的动作会慢慢顿化，接 下来台债将跟着国际债市走。 另一券商交易员指出，央行频频在短率上动手脚，殖利率震荡挫低，〞没想我补回来后 发现还有更低点，这真是一个很奇妙的世界呀！怎么大家都这么快就适应10年券0.70%的利 率了呢？我都觉得我还没有适应啊，看来殖利率就是惊惊跌了。〞 交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.65-0.69%；五年期公债105/8殖利率 主要区间在0.47-0.50%。 台湾银行间隔夜拆款利率周一开低在0.178%，上日收在0.180%。上周四央行甫引导隔拆 利率自0.179%升至0.180%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -1.10 0.4890% 0.4850-0.4950% 6.0 10 105/4 -2.75 0.6635% 0.6585-0.6850% 102.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.6635% 5 105/8 0.4890% 3 105/1 0.2650% 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)