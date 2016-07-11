英国经济：退欧公投打击家庭及企业信心，伦敦6月经济活动大幅萎缩

“调查发现市场存在广泛的担忧情绪，如英国‘退欧’将导致持久的政经不确定性、将业务拱手让于主要欧洲市场、以及英国可能陷入衰退等，”Markit称。

多数回复都是在公投结果公布前作出，表明还有进一步恶化的可能。

英国央行预计，受公投退欧所导致的不确定性影响，英国经济料大幅放缓。该央行本周将召开议息会议。

市场调查公司GfK周五公布的一项调查发现，英国退欧公投后消费者信心遭遇20多年最大降幅。

Visa称，消费者在减少非必需开支，如酒店、餐饮、酒吧以及新车和出国旅游等方面的消费。

“由于公投结果下旬才出炉，所以这一报告并不能反映全局，但近几个月呈现一个明显的趋势，显示整体成长在放缓，”Visa英国常务董事Kevin Jenkins称。

Visa未详细介绍上个月最后一周的细分数据，但称今年剩余时间，消费者支出可能“顶多表现平平”。

对于多数选民倾向于留在欧盟的伦敦来说，似乎注定会受到沉重打击。

Lloyds Bank对于区域经济活动的月度调查显示，上个月伦敦遭遇自2009年4月金融危机深渊以来最严重的萎缩，拉低了英格兰及威尔士的整体平均增幅。

“公投前不确定性的加剧自然而然会导致企业保持谨慎。而公投结果明确之后，要了解其全部影响也是为时尚早，”Lloyds中小企业贷款常务董事Tim Hinton称。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王兴亚/王颖)