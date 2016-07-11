法国经济：法国央行预计第二季经济增长0.2%，与之前预估一致

路透巴黎7月11日 - 法国央行周一预估，该国经济在截至6月的三个月较前季增长0.2%，这与之前的预估一致，并称工业企业信心已企稳。

法国央行在月度企业景气度调查中给出了上述预估。该央行在调查中称，6月工业企业信心维持在97，与5月持平。5月工业企业信心较4月下降两点。

服务业信心下降一点至97，建筑业信心持平，也为97。

官方数据显示，法国今年第一季经济增长0.6%，增速快于预期。

法国预算部长Christian Eckert上周称，受英国公投退出欧盟影响，法国经济增幅可能会被拉低0.1-0.2个百分点。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)