日本债市：公债价格下跌，受股市上涨及30年期新债标售在即影响

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.350% +1.0 -0.360% 五年期公债 -0.360% +1.0 -0.370% 10年期公债 -0.280% +1.0 -0.290% 20年期公债 0.055% +1.5 0.040% 30年期公债 0.095% +1.0 0.085% 10年期公债期货 <0#JGB:> 153.60 -0.07 153.67 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选