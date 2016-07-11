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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 14:58 BJT

中国新债：国开行周四将增发至多170亿元两期债，期限10、20年

路透上海7月11日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(14日)招标增发
两期固息债，总额不超过170亿元人民币，期限包括10年和20年。
    
    上述两期债中，10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；
20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第10、五期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        10年：140亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   10/20年固息  
    招标时间        7月14日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7/18
    起息日          10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          7/15-7/18
    上市日          7/20
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          10年0.15%；20年0.20%
    --------------------------------------------------------(完)
                              
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 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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