中国新债：国开行周四将增发至多170亿元两期债，期限10、20年

路透上海7月11日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(14日)招标增发 两期固息债，总额不超过170亿元人民币，期限包括10年和20年。 上述两期债中，10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%； 20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10、五期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 10年：140亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 7月14日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7/18 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 7/15-7/18 上市日 7/20 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% --------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)