中国新债：进出口行周四将增发至多100亿元两期债，期限三年和10年

路透上海7月11日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(14日)在银行间债市招标增发 至多100亿元人民币两期固息债，三年和10年各半。 上述两期债为该行今年第七期 和第三期 的增发债，票 面利率2.76%和3.33%。 具体发行条款如下： 第七、三期增发债 ----------------------------------------------- 招标规模上限 3/10年：50亿元 期限/计息方式 3/10年固息 招标时间 7月14日上午10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 7月18日 起息日 3年：7/11；10年：2/22 发行期 7/14-7/18 上市日 7月20日 手续费 3年：0.05%；10年：0.15% -----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)