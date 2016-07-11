国际油市：油价下跌，因经济忧虑重燃

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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伊朗将8月发往亚洲的轻质原油官方售价设在每桶较阿曼/迪拜均价高出0.45美元，较上月下滑0.4美元。
交易商称，下调售价归因于亚洲炼厂开始减少原油订单，以及亚洲地区经济放缓。
沙特能源部长法力赫周日表示，油市正变得更加平衡，而且价格企稳。
不过，经济放缓迹象加剧。由于强势日圆和疲软需求对企业盈利以及开支构成压力，日本5月核心机械订单出人意料地连续第二个月下降，暗示持续增长所需要的企业投资仅温和复苏。
路透调查显示，中国第二季经济增长率可能降至6.6%，将是七年来新低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/孙茉莉; 审校 于春红/高琦)
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