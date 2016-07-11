版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 15:16 BJT

国际油市：油价下跌，因经济忧虑重燃

伊朗将8月发往亚洲的轻质原油官方售价设在每桶较阿曼/迪拜均价高出0.45美元，较上月下滑0.4美元。

交易商称，下调售价归因于亚洲炼厂开始减少原油订单，以及亚洲地区经济放缓。

沙特能源部长法力赫周日表示，油市正变得更加平衡，而且价格企稳。

不过，经济放缓迹象加剧。由于强势日圆和疲软需求对企业盈利以及开支构成压力，日本5月核心机械订单出人意料地连续第二个月下降，暗示持续增长所需要的企业投资仅温和复苏。

路透调查显示，中国第二季经济增长率可能降至6.6%，将是七年来新低。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/孙茉莉; 审校 于春红/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐