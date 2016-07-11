离岸人民币：东方汇理银行宝岛债以4.00%定价，募资创单一年期新高--消息

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透台北7月11日 - 两位消息人士周一指出，法国东方汇理银行 计划在台湾发行三年期宝岛债，满两年可开始赎回条件(NC2)以4.00%定价。
消息人士并称，东方汇理银行本期宝岛债已募资逾25亿元人民币，将于近一、两个交易日中止收量。不管最终额度多少，已确定创下宝岛债单一年期券募资新高纪录。
消息人士表示，近期点心债与宝岛债受筹资成本下滑带动，次级交易市场殖利率持续走低。纵然东方汇理该档宝岛债设有两年赎回条件，但利率还算不错，因此吸引买盘青睐。
根据柜买中心资料，此前宝岛债单一年期募资最高者，为中国建设银行香港分行曾在2013年12月发行的三年期券，募集了20亿元。
路透暂时未能联系到东方汇理银行对此评论。(完)
台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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