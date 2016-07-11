版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 15:20 BJT

离岸人民币：东方汇理银行宝岛债以4.00%定价，募资创单一年期新高--消息

路透台北7月11日 - 两位消息人士周一指出，法国东方汇理银行 计划在台湾发行三年期宝岛债，满两年可开始赎回条件(NC2)以4.00%定价。

消息人士并称，东方汇理银行本期宝岛债已募资逾25亿元人民币，将于近一、两个交易日中止收量。不管最终额度多少，已确定创下宝岛债单一年期券募资新高纪录。

消息人士表示，近期点心债与宝岛债受筹资成本下滑带动，次级交易市场殖利率持续走低。纵然东方汇理该档宝岛债设有两年赎回条件，但利率还算不错，因此吸引买盘青睐。

根据柜买中心资料，此前宝岛债单一年期募资最高者，为中国建设银行香港分行曾在2013年12月发行的三年期券，募集了20亿元。

路透暂时未能联系到东方汇理银行对此评论。(完)

台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐