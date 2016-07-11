企业并购：LSE与德意志交易所评估降低并购接受门槛的可能性

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透7月11日 - 伦敦证券交易所集团(LSE) 周一称，LSE与德意志交易所 正在评估降低德意志交易所投资者批准门槛的可能性。LSE股东已经以压倒性多数投票批准与德意志交易所合并的计划。
德意志交易所周日称，担心75%的股东批准门槛可能难以逾越，因为在达成最低接受率之前，持股多达15%的指数基金无法接受要约。
两家公司各自发表声明称，相关各方在评估降低最低接受门槛的可能性，“旨在确保指数基金能够参与要约”。
他们称，是否降低最低门槛的最终决定将在周一做出。
LSE周四称，美国和俄罗斯当局已批准该并购交易。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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