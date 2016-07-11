企业并购：LSE与德意志交易所评估降低并购接受门槛的可能性

路透7月11日 - 伦敦证券交易所集团(LSE) 周一称，LSE与德意志交易所 正在评估降低德意志交易所投资者批准门槛的可能性。LSE股东已经以压倒性多数投票批准与德意志交易所合并的计划。

德意志交易所周日称，担心75%的股东批准门槛可能难以逾越，因为在达成最低接受率之前，持股多达15%的指数基金无法接受要约。

两家公司各自发表声明称，相关各方在评估降低最低接受门槛的可能性，“旨在确保指数基金能够参与要约”。

他们称，是否降低最低门槛的最终决定将在周一做出。