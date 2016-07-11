全球金市：金价小跌，美国非农就业数据后美元走稳且股市走坚

0653 GMT，现货金 报每盎司1,362.35美元，下跌0.3%。受优于预期的美国非农就业数据影响，金价一度跌到1,335.68美元，盘初有所反弹，至略低于7月6日触及的逾两年高点1,374.91的水准。

美国期金 上涨0.4%至每盎司1,363.90美元，稍早升至1,376.50美元的高点。

“尽管美国就业数据正面，但市场仍然真切认同有关美联储不会很快升息的观点，受英国脱欧的影响，全球市场形势继续让人担忧。”澳新银行分析师Daniel Hynes说道，“波动率显示出，投资者需求依然非常强劲。”

现货银 上涨0.34%至每盎司20.33美元，现货铂金 下滑0.2%至1,094.75美元，现货钯金 几近持平在614.90美元。（完）

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