版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 16:08 BJT

金属期市：镍价突破10,000美元关口，期铜也在风险偏好走强带动下上涨

此举可能缩减菲律宾镍矿石出货量，推动全球镍价进一步上涨。

不过庞大库存可能为涨势踩下刹车，目前库存相当于半年供应。

其他金属方面，截止0725GMT，LME三个月期铜 上涨1.5%至每吨4,781美元，延续上个交易日上涨0.6%的走势。

铜价在4,680美元附近的30日均价找到短期支撑，此前在7月4日创下每吨4,906美元的两个月高点。

上海期货交易所主力期铜合约 上涨0.9%至每吨37,020元人民币。

英美资源集团 位于智利的El Soldado小型铜矿周五展开罢工，此前合约谈判未能达成协议。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和资金管理者7月5日当周转为持有铜的净多头仓位。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐