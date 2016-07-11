金属期市：镍价突破10,000美元关口，期铜也在风险偏好走强带动下上涨

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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此举可能缩减菲律宾镍矿石出货量，推动全球镍价进一步上涨。
不过庞大库存可能为涨势踩下刹车，目前库存相当于半年供应。
其他金属方面，截止0725GMT，LME三个月期铜 上涨1.5%至每吨4,781美元，延续上个交易日上涨0.6%的走势。
铜价在4,680美元附近的30日均价找到短期支撑，此前在7月4日创下每吨4,906美元的两个月高点。
上海期货交易所主力期铜合约 上涨0.9%至每吨37,020元人民币。
英美资源集团 位于智利的El Soldado小型铜矿周五展开罢工，此前合约谈判未能达成协议。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和资金管理者7月5日当周转为持有铜的净多头仓位。(完)
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(编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林/郑茵)
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