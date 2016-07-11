欧洲汇市：英镑下跌，对英国央行放松政策的预期升温

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
除期待英国央行采取更多行动外，交易员还将梳理货币政策委员会的记录文件，从中找寻英国央行对于英国退欧反应的任何相关评论。
“我们预计英国央行会在周四降息25个基点，料将维持英镑被抛局面，”摩根士丹利货币策略师主管Hans Redekar称。
有明显迹象表明，英国经济需要加以提振。
英镑兑美元 跌0.3%至1.2915，距离31年低位1.2798不远。英镑兑欧元 持平于0.8525。
英镑上周跌穿1.30，为1985年以来首次，此后基本上维持在该点位下方。
鉴于公投退欧的紧张情绪打压英国房地产业，多数分析师及交易员预计，英镑未来还将进一步走软。
一些银行目前预计英镑未来数月将降至1.20-1.23区域，其他预计英镑最终将与欧元平价。(完)
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全部现汇报价 (编译 张荻/刘秀红；审校 张明钧/王洋)
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