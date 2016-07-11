《全球汇市》日圆走低，安倍经济学重振憧憬带动日股跳涨

美元兑日圆 上涨1.4%至102.01，创六日来最高。 美国6月非农就业岗位增幅远远高于预期，这缓解了有关美国就业市场或许踌躇不前的 担忧。但该报告并未改变有关美联储今年可能不会升息的预期，根据CME FedWatch数据，美 联储12月之前升息的机率预估为24%。 “数据强劲程度可能足以缓解4月及5月就业创造可能暗示美国经济严重萎缩甚至衰退的 疑虑，上周末股市及对风险敏感的货币强劲上涨，”法国巴黎银行策略师团队在一份报告中 指出。 欧元兑美元 小跌至1.1026，自英国公投退出欧盟那日以来大致守在1.10-1.12区 间。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1034 1.1052 -0.16 +1.60 1.0860 美元/日圆 101.99 100.53 +1.45 -15.22 120.30 欧元/日圆 112.53 111.03 +1.35 -13.75 130.47 美元/瑞郎 0.9842 0.9827 +0.15 -1.76 1.0018 英镑/美元 1.2892 1.2954 -0.48 -12.53 1.4738 美元/加元 1.3070 1.3042 +0.21 -5.56 1.3839 美元/离岸人民币 6.6991 6.7005 -0.02 +2.00 6.5680 澳元/美元 0.7539 0.7567 -0.37 +3.63 0.7275 新西兰元/美元 0.7244 0.7304 -0.82 +6.14 0.6825 欧元/瑞郎 1.0860 1.0863 -0.03 -0.24 1.0886 欧元/英镑 0.8554 0.8528 +0.30 +16.11 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4665 9.4810 -0.15 +3.23 9.1705 美元/挪威克朗 8.4895 8.5194 -0.35 -3.96 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/张涛/孙茉莉)