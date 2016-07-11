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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 16:13 BJT

《全球汇市》日圆走低，安倍经济学重振憧憬带动日股跳涨

美元兑日圆 上涨1.4%至102.01，创六日来最高。
    
    美国6月非农就业岗位增幅远远高于预期，这缓解了有关美国就业市场或许踌躇不前的
担忧。但该报告并未改变有关美联储今年可能不会升息的预期，根据CME FedWatch数据，美
联储12月之前升息的机率预估为24%。
    
    “数据强劲程度可能足以缓解4月及5月就业创造可能暗示美国经济严重萎缩甚至衰退的
疑虑，上周末股市及对风险敏感的货币强劲上涨，”法国巴黎银行策略师团队在一份报告中
指出。
    
    欧元兑美元 小跌至1.1026，自英国公投退出欧盟那日以来大致守在1.10-1.12区
间。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1034  1.1052  -0.16  +1.60  1.0860
    美元/日圆            101.99  100.53  +1.45 -15.22  120.30
    欧元/日圆         112.53  111.03  +1.35 -13.75  130.47
    美元/瑞郎            0.9842  0.9827  +0.15  -1.76  1.0018
    英镑/美元            1.2892  1.2954  -0.48 -12.53  1.4738
    美元/加元            1.3070  1.3042  +0.21  -5.56  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6991  6.7005  -0.02  +2.00  6.5680
    澳元/美元            0.7539  0.7567  -0.37  +3.63  0.7275
    新西兰元/美元        0.7244  0.7304  -0.82  +6.14  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0860  1.0863  -0.03  -0.24  1.0886
    欧元/英镑         0.8554  0.8528  +0.30 +16.11  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4665  9.4810  -0.15  +3.23  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4895  8.5194  -0.35  -3.96  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/张涛/孙茉莉)

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