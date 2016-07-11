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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 16:03 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月11日

路透香港7月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:02时，1港元=0.86211人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为31.02%，低于上交易日收盘的32.97%。
    
   公司名      A股代码       H股代码      A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         4.27           4.24          1.17
 建设银行                                         4.80           5.19          1.07
 中国银行                                         3.25           3.09          1.22
 农业银行                                         3.08           2.81          1.27
 招商银行                                        17.48          17.02          1.19
 中信银行                                         5.72           4.73          1.40
 交通银行                                         5.80           5.00          1.35
 民生银行                                         8.99           7.44          1.40
 中国人寿                                        21.12          16.54          1.48
 中国平安                                        31.79          33.80          1.09
 中国太保                                        26.81          25.85          1.20
 中信证券                                        16.55          16.90          1.14
 新华人寿                                        40.79          27.00          1.75
 海通证券                                        15.80          12.82          1.43
 华能国际                                         7.09           4.49          1.83
 大唐发电                                         3.99           1.93          2.40
 华电国际                                         4.97           3.48          1.66
 中煤能源                                         5.43           4.22          1.49
 中国神华                                        14.39          14.16          1.18
 中国石油                                         7.28           5.31          1.59
 兖州煤业                                        12.73           5.13          2.88
 中国石化                                         4.79           5.57          1.00
 上海石化                                         6.17           3.74          1.91
 中海油服                                        12.28           6.12          2.33
 仪征化纤                                         3.86           1.50          2.98
 中国铝业                                         4.00           2.69          1.72
 江西铜业                                        15.25           9.37          1.89
 洛阳钼业                                         4.55           1.89          2.79
 紫金矿业                                         4.05           3.02          1.56
 马钢股份                                         2.51           1.78          1.64
 鞍钢股份                                         4.01           3.71          1.25
 重庆钢铁                                         2.52           1.69          1.73
 海螺水泥                                        14.89          18.84          0.92
 洛阳玻璃                                        27.66           4.64          6.91
 京城机电                                         9.29           3.03          3.56
 中联重科                                         4.20           2.71          1.80
 金隅股份                                         3.93           2.44          1.87
 中国国航                                         7.27           5.70          1.48
 东方航空                                         6.73           4.11          1.90
 南方航空                                         7.56           4.52          1.94
 中国远洋                                         5.21           2.77          2.18
 中海集运                                         4.11           1.68          2.84
 中集集团                                        14.52           9.66          1.74
 中海发展                                         6.11           4.39          1.61
 宁沪高速                                         8.46          10.54          0.93
 深高速                                           8.17           6.95          1.36
 成渝高速                                         4.76           2.68          2.06
 皖通高速                                        14.83           6.06          2.84
 广深铁路                                         3.98           3.59          1.29
 中国南车                                         9.23           7.02          1.53
 中国交建                                        10.70           8.37          1.48
 中国铁建                                        10.01           9.34          1.24
 中国中铁                                         6.99           5.71          1.42
 长城汽车                                         9.19           6.61          1.61
 比亚迪                                          61.23          47.60          1.49
 广汽集团                                        22.12           9.75          2.63
 青岛啤酒                                        30.27          26.15          1.34
 白云山                                          26.38          19.60          1.56
 新华制药                                        11.28           4.85          2.70
 海信科龙                                         7.85           3.56          2.56
 南京熊猫                                        16.41           6.06          3.14
 晨鸣纸业                                         8.55           6.14          1.62
 上海医药                                        18.52          17.68          1.22
 中兴通讯                                        14.23           9.78          1.69
 东方电气                                        10.00           6.09          1.90
 潍柴动力                                         7.97           7.77          1.19
 东北电气                                         6.53           2.80          2.71
 广船国际                                        34.04          12.72          3.10
 昆明机床                                         6.44           2.28          3.28
 一拖股份                                         9.73           3.96          2.85
 北辰实业                                         4.31           2.41          2.07
 创业环保                                         7.85           3.59          2.54
 中国中冶                                         3.79           2.29          1.92
 金风科技                                        15.24          10.50          1.68
 丽珠                                            47.80          35.20          1.58
 万科                                            18.27          15.88          1.33
 郑煤机                                           5.87           3.31          2.06
 大连港                                           6.09           3.39          2.08
 山东墨龙                                         8.76           3.14          3.24
 浙江世宝                                        31.02           8.90          4.04
 复星医药                                        19.99          19.40          1.20
 光大银行                                         3.84           3.33          1.34
 东江环保                                        17.33          13.34          1.51
 上海电气                                         7.93           3.23          2.85
 广发证券                                        17.03          17.44          1.13
 华泰证券                                        20.17          16.72          1.40
         
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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