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市场报道 | 2016年 7月 11日 星期一 16:36 BJT

全球贵金属：7月8日SPDR黄金持仓增加0.30%，iShares白银持仓量不变

路透7月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四增加0.30%
；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。


以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动     增减
    SPDR      31,548,361.8   7月8日    31,452,884.6   7月7日    95,477.2    0.30%
    iShares  341,453,203.0   7月8日   341,453,203.0   7月7日         0.0     0.0%   (完)
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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