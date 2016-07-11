全球贵金属：7月8日SPDR黄金持仓增加0.30%，iShares白银持仓量不变

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透7月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四增加0.30% ；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 31,548,361.8 7月8日 31,452,884.6 7月7日 95,477.2 0.30% iShares 341,453,203.0 7月8日 341,453,203.0 7月7日 0.0 0.0% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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