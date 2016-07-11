《汇市简讯》英镑/美元下探1.2876，预期英国央行本周降息

0826 GMT

* 英镑/美元下探1.2867，受英国央行本周可能降息的预期影响

* 利率期货显示英国央行周四降息25个基点的可能性为75%

* 1.2876是上周四触及的亚洲盘低点，1.2877是周四伦敦/纽约盘低点，1.3048是近期高点

* 上周五介于1.2881-1.3022的区间，1.2908是上周五美国非农就业报告公布后触及的低点

* 1.2926是周末前自1.3022回撤触及的低点，亚洲盘低点在1.2927