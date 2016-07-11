《汇市简讯》英镑/美元下探1.2876，预期英国央行本周降息

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
0826 GMT
* 英镑/美元下探1.2867，受英国央行本周可能降息的预期影响
* 利率期货显示英国央行周四降息25个基点的可能性为75%
* 1.2876是上周四触及的亚洲盘低点，1.2877是周四伦敦/纽约盘低点，1.3048是近期高点
* 上周五介于1.2881-1.3022的区间，1.2908是上周五美国非农就业报告公布后触及的低点
* 1.2926是周末前自1.3022回撤触及的低点，亚洲盘低点在1.2927
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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