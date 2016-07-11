台湾汇市：亚洲股汇同欢带动台币上涨，外资汇入但进口商买汇限缩升幅

* 台币兑美元收升近1角，跟随亚币和亚股走升 * 外资抛汇，但进口商买汇 * 明日台币区间料在32.180-32.250 路透台北7月11日 - 台币兑美元 周一收升近1角，跟随亚币走升。汇银人士称 ，股市大涨带动区域货币普遍走扬，且外资明显汇入，但进口商买美元则稍收歛台币升势。 由于这已是近期台币多番走升测试32.2水位，惟各方看法不一。 汇银人士表示，今日外资汇入还不少，但倒也不是不计价大卖美元，进口商也有买汇， 全日成交量平平，并未明显放大。至于央行则是在此间稍有入场买美元，但力道也还不大。 〞外资的量也还不是真的那么多，(老大)很简单守32.200。〞一位大外商银交易员说。 他们表示，亚股如果持续涨升，外资对台股的兴趣想必不会弱，若资金涌入的话，不排 除32.200的关卡终将不守。但也有交易员认为，近期进入现金股利发放高峰，外资以往领到 现金股利都会汇出，不排除台币会在7-8月有偏弱趋势。 今日台币兑美元实质价位波动区间在32.195-32.235，上日在32.280-32.334。交易员预 估，明日台币区间在32.180-32.250。 韩元兑美元 收报1,146.7，上日收在1,161.8；台股加权指数 则收涨1 .68%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇 报32.134/32.184，上日收 在32.215。 台湾股市周一收创逾三个半月高位，终场收涨1.68%至8,786.47点，受美国就业数据强 劲带动亚洲股市走高 资料显示，周一外资及陆资在台股买超146.24亿台币[nL4 T19T326] 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.215 32.306 32.195-32.255 32.250 6.13 4.50 司 元太外汇经纪公 32.214 32.305 32.194-32.260 32.260 4.19 2.74 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.035/-0.020 美元/台币六个月期 -0.110/-0.070 -0.110/-0.075 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)