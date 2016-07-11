版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 17:11 BJT

台湾汇市：亚洲股汇同欢带动台币上涨，外资汇入但进口商买汇限缩升幅

* 台币兑美元收升近1角，跟随亚币和亚股走升
    * 外资抛汇，但进口商买汇
    * 明日台币区间料在32.180-32.250

    路透台北7月11日 - 台币兑美元 周一收升近1角，跟随亚币走升。汇银人士称
，股市大涨带动区域货币普遍走扬，且外资明显汇入，但进口商买美元则稍收歛台币升势。
由于这已是近期台币多番走升测试32.2水位，惟各方看法不一。
    
    汇银人士表示，今日外资汇入还不少，但倒也不是不计价大卖美元，进口商也有买汇，
全日成交量平平，并未明显放大。至于央行则是在此间稍有入场买美元，但力道也还不大。
    
    〞外资的量也还不是真的那么多，(老大)很简单守32.200。〞一位大外商银交易员说。
    
    他们表示，亚股如果持续涨升，外资对台股的兴趣想必不会弱，若资金涌入的话，不排
除32.200的关卡终将不守。但也有交易员认为，近期进入现金股利发放高峰，外资以往领到
现金股利都会汇出，不排除台币会在7-8月有偏弱趋势。
    
    今日台币兑美元实质价位波动区间在32.195-32.235，上日在32.280-32.334。交易员预
估，明日台币区间在32.180-32.250。    
    
    韩元兑美元 收报1,146.7，上日收在1,161.8；台股加权指数 则收涨1
.68%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇 报32.134/32.184，上日收
在32.215。
    
 
    台湾股市周一收创逾三个半月高位，终场收涨1.68%至8,786.47点，受美国就业数据强
劲带动亚洲股市走高 资料显示，周一外资及陆资在台股买超146.24亿台币[nL4
T19T326] 
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选         
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        元                                      亿美元  
                      报价                                              
 台北外汇经纪公     32.215     32.306   32.195-32.255   32.250    6.13    4.50
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     32.214     32.305   32.194-32.260   32.260    4.19    2.74
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.040/-0.020               -0.035/-0.020
 美元/台币六个月期        -0.110/-0.070              -0.110/-0.075
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价              

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐