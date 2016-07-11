重温稿-《中国新债预测》国开行3/5/7年增发债预测均值为2.70%、2.91%和3.19%

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 招标品种：国开行3/5/7年固息债
* 期限及招标金额：3年：70亿元；5/7年：80亿元
* 招标时间：3/5年：7月12日9:30-10:30；7年：9:30-11:20
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.65%-2.76%；2.87%-2.98%；3.15%-3.25%
* 预测均值: 2.70%；2.91%；3.19%
路透上海7月11日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五、七年三期固息债。路透调查显示，尽管周一现券小幅震荡调整，一级市场需求仍相对平稳，农发投标倍数总体持续处于高位；国开三期债需求多被看好，预测均值则落在低于二级位置，分别为2.70%、2.91%和3.19%。
华东一银行交易员认为，国开债需求预计较稳，“跟着二级走，如果不出啥大的变动，至少倍数应该是有的。
上海一银行交易员称，从周一农发债招标情况来看，“投标量也够，热情也高”。不过周一收益率有点上，买盘也开始多了，明日还需继续观察一下二级情绪会否延续调整，从而影响国开债招标。
农发行周一下午招标的一、三、五、七、10年固息增发债，中标收益率为2.3031%、2.7745%、2.9921%、3.2111%和3.2215%，对应投标倍数4.17倍、3.26倍、3.45倍、3.94倍和4.84倍。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七年期品种的最新收益率为2.7512%、2.9859%和3.2123%。
上述三期债为该行今年第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次是2.72%、2.96%和3.24%。具体发行条款如下：
2016年第八、六、七期增发债
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发行上限 3年：70亿元；5/7年：80亿元
期限/计息方式 3/5/7年固息
招标时间 3/5年：7月12日9:30-10:30
7年：7月12日9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 7/14
起息日 3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25
分销期 7/13-7/14
上市日 7/18
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%
--------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完