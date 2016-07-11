重温稿-《中国新债预测》国开行3/5/7年增发债预测均值为2.70%、2.91%和3.19%

* 招标品种：国开行3/5/7年固息债

* 期限及招标金额：3年：70亿元；5/7年：80亿元

* 招标时间：3/5年：7月12日9:30-10:30；7年：9:30-11:20

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.65%-2.76%；2.87%-2.98%；3.15%-3.25%

* 预测均值: 2.70%；2.91%；3.19%

路透上海7月11日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五、七年三期固息债。路透调查显示，尽管周一现券小幅震荡调整，一级市场需求仍相对平稳，农发投标倍数总体持续处于高位；国开三期债需求多被看好，预测均值则落在低于二级位置，分别为2.70%、2.91%和3.19%。

华东一银行交易员认为，国开债需求预计较稳，“跟着二级走，如果不出啥大的变动，至少倍数应该是有的。

上海一银行交易员称，从周一农发债招标情况来看，“投标量也够，热情也高”。不过周一收益率有点上，买盘也开始多了，明日还需继续观察一下二级情绪会否延续调整，从而影响国开债招标。

农发行周一下午招标的一、三、五、七、10年固息增发债，中标收益率为2.3031%、2.7745%、2.9921%、3.2111%和3.2215%，对应投标倍数4.17倍、3.26倍、3.45倍、3.94倍和4.84倍。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七年期品种的最新收益率为2.7512%、2.9859%和3.2123%。

上述三期债为该行今年第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次是2.72%、2.96%和3.24%。具体发行条款如下：

2016年第八、六、七期增发债

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发行上限 3年：70亿元；5/7年：80亿元

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标时间 3/5年：7月12日9:30-10:30

7年：7月12日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 7/14

起息日 3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25

分销期 7/13-7/14

上市日 7/18

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%