更新版 1-台湾货币市场：央行引导隔拆利率微降影响有限，台风过后交投混乱反应不及

* 台风过后票券商拆款需求略增 * 央行引导隔拆利率微降影响有限 * RP利率持平在既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北7月11日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一大致持稳低位。资金调度人士表示，由于上日临时因尼 伯特台风休市一天，票券商今日拆款需求略显增温，惟因月初资金情势较显充裕，台风过后交投稍显混乱但调 度依旧顺畅，短率变化也不大，今日央行引导隔夜拆款利率微降的影响有限。 周一开市央行引导隔拆利率由0.180%降至0.178%。他们指出，因应突如其来的台风假，今日部分资金需求 方调度较显混乱，来不及反应央行引导隔拆利率微降的利多，票券商仍多以一周及两周天期的既有拆款利率成 交，只有银行间拆款利率才享有0.178%的利多。 〞今天不太敢议价，开多少就直接做，多了天台风假缺口变两倍。〞一位票券商交易员说。 另一大型银行资调人士也称，因先前央行预计在上日调整28天期存单落点，结果台风来搅局，不知何时才 会补发给我们，所以临时多钱才会开门放钱，以两周拆款0.3%的利率与票券商成交，今日巡了一圈也只有票券 商缺钱，银行间资金需求则是寥寥可数。 也有一家大型银行拆入方交易员表示，虽然搞不清楚央行引导隔拆利率微降的用意，但我们拿钱的当然开 心，原本月初资金成本就会降低，现在更为降低，加上近期外资偏向汇入也令外商银行间资金较显宽松，带动 短线隔拆利率有缓步走降的空间。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.215 32.306 台湾加权股价指数<.TWII 8,786.47 8,640.91 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.220% 0.179-0.180% --一周拆款利率区间 0.178-0.310% 0.179-0.300% --两周拆款利率区间 0.178-0.310% 0.200-0.310% **短票利率不变** 短票方面，大型票券交易员表示，随着央行连四度降息半码后，最近发票量略显增温，而银行间资金去化 压力仍在，令一个月天期自保短票主要交投维持在0.30%的水准，与上日几无变化，并未反应央行引导隔拆利 率微降的利多。 〞今天大家乱成一团，乱完了明天再说，只是说老大不知要把利率引导到什么水准 。〞一位大型票券商 交易员说。 另位大型票券商交易主管也称，央行引导隔夜拆款利率微降的幅度太小，对市场影响极其有限，至少调降 1个基点，货币市场才会出现明显反应。 因应上日遭逢尼伯特台风，票券商间周一拆款交投较显热络，至于短票交投则是表现持稳，利率也持平不 变。据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.302%，区间为0.28-0.33%，成交量98.56亿台币 ；前日加权平均利率为0.301%，区间为0.30-0.36%，成交量73.93亿台币。 台湾央行周一发行3,726亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额2,279亿台币，存单发行余额增1,447 亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)344.5亿台币，余日分别为周二2,351.5亿、周三1,312.5亿、周四1,702. 5亿及周五2,699亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为487亿台币，累计超额准备2,938亿台币、加计前期1%的超额准 备为5,217亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，台风天过后，RP承作需求虽有增多但调度顺畅，利率也持平既 有区间不变，主要受惠于目前正逢月初资金情势稳中偏松，也有票券商预告待今日处理完台风后续交易后会试 图小幅下修RP利率。 〞今天好混乱，大家都续作为主。〞一位大型票券商交易员说。 针对今日央行引导隔拆利率往下。RP市场交易员认为，现阶段央行引导隔拆利率微降的幅度很小，目前大 致在0.178-0.180%间窄幅波动，央行微调的意图及步调尚未明朗，市场难以从中揣摩后续因应之道，只能就现 有资金宽松态势来判定利率走向，而目前市场多数对资金稳中偏松、利率缓步趋跌的态势多有共识。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0. 28-0.30%，约同于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.34-0.36%，亦大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25%；短天期公司债附 买回利率主要成交在0.21-0.30%左右。(完) (审校 林高丽)