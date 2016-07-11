日本个股：任天堂市值两天暴增75亿美元，精灵宝可梦GO游戏炙手可热

* 股价两个交易日内暴涨36%，市值激增75亿美元

* 市场期望该公司转为开发智能手机游戏将提振获利

* 游戏登上苹果美国地区免费游戏程序排行第一，日本即将上市

路透东京7月11日 - 日本游戏业者任天堂 周一股价再度飙涨，短短两天内市值暴增75亿美元，因投资人对精灵宝可梦GO游戏(Pokemon GO)大获成功感到振奋，这是该公司首次进入手机游戏市场。

根据网路分析公司SimilarWeb数据，截至7月8日为止、也就是游戏上市两天，美国Android装置上安装此游戏的数量即达总数的逾5%。

SimilarWeb指出，该游戏安装在Android手机的数量已经超过交友应用程序Tinder，每日活跃用户数更是直逼社群网络业者Twitter。SimilarWeb并提到，用户每日平均玩该游戏的时间长达43分钟，高于驻足在WhatsApp或Instagram上的时间。

随着该游戏横扫美国，日天堂股价周一大涨25%，创下11月以来新高。自周四收盘以来，任天堂股价已经上涨36%，因该游戏甫于苹果 iTunes商店中推出随即冲上免费应用程序的下载次数冠军，成为推动该公司股价的初步动能。

精灵宝可梦GO游戏已经在美国、澳洲及新西兰发行。包括日本在内的其他国家也即将上市；日本是全球最大游戏市场之一。