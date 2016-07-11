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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 18:06 BJT

东南亚股市：美国强劲就业数据提振风险偏好，印尼股市收高2%

新加坡海峡时报指数 收于逾两个月最高位，消费者服务及金融
类股领涨。
    
    泰国 和马来西亚股市 分别收高0.9%和0.6%。
    
    但越南股市 收低1%，受能源类股拖累。
    
    亚洲股市上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1
.8%。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   368.75     4.65   +1.28  
+10.80   332.82
    新加坡                     2876.14    29.10   +1.02  
 -0.23  2882.73
    马来西亚                  1653.87     9.33   +0.57  
 -2.28  1692.51
    泰国                      1468.39    12.74   +0.88  
+14.00  1288.02
    印尼                      5069.02    97.44   +1.96  
+10.36  4593.01
    菲律宾                     7865.27    93.75   +1.21  
+13.14  6952.08
    越南                        652.26    -6.42   -0.97  
+12.65   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 刘秀红/孙茉莉/于春红/高琦/张明钧)

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