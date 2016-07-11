东南亚股市：美国强劲就业数据提振风险偏好，印尼股市收高2%

新加坡海峡时报指数 收于逾两个月最高位，消费者服务及金融 类股领涨。 泰国 和马来西亚股市 分别收高0.9%和0.6%。 但越南股市 收低1%，受能源类股拖累。 亚洲股市上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1 .8%。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 368.75 4.65 +1.28 +10.80 332.82 新加坡 2876.14 29.10 +1.02 -0.23 2882.73 马来西亚 1653.87 9.33 +0.57 -2.28 1692.51 泰国 1468.39 12.74 +0.88 +14.00 1288.02 印尼 5069.02 97.44 +1.96 +10.36 4593.01 菲律宾 7865.27 93.75 +1.21 +13.14 6952.08 越南 652.26 -6.42 -0.97 +12.65 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译/审校 刘秀红/孙茉莉/于春红/高琦/张明钧)