亚洲橡胶：东京期胶中止四连跌，日圆走软和日股上涨引发空头回补

“但日圆下滑和日经指数大涨促使投资者回补空仓，沪胶反弹也带来支撑，”Fujitomi Co的分析师Toshitaka Tazawa说。

上海期胶主力9月合约 涨55元，报每吨10,880元人民币(1,626.72美元)。

“如果本周稍晚公布的中国贸易数据强劲，TOCOM期胶应升向160日圆，”Tazawa说。

新加坡商交所8月期胶 报每公斤126.0美分，跌0.5美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/艾茂林; 审校 张涛/张荻)