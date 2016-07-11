亚洲橡胶：东京期胶中止四连跌，日圆走软和日股上涨引发空头回补

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“但日圆下滑和日经指数大涨促使投资者回补空仓，沪胶反弹也带来支撑，”Fujitomi Co的分析师Toshitaka Tazawa说。
上海期胶主力9月合约 涨55元，报每吨10,880元人民币(1,626.72美元)。
“如果本周稍晚公布的中国贸易数据强劲，TOCOM期胶应升向160日圆，”Tazawa说。
新加坡商交所8月期胶 报每公斤126.0美分，跌0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/艾茂林; 审校 张涛/张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选