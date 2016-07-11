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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 18:44 BJT

路透基点：万达商业4亿美元贷款吸引七家银行参与--TRLPC

路透香港7月11日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，万达商业地
产(香港)有限公司的4亿美元三年期到期一次性偿还贷款已获七家银行承
贷。
    
    渣打为原始牵头行兼簿记行(MLAB)，招商银行、中国民生银行、上海
农商银行亦已MLAB身分参贷。远东国际商业银行、澳门国际银行为主办行
。在借款人执行绿鞋贷款(额外增加贷款)选择权后，恒丰银行亦加入。
    
    利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码225个基点。借款人母公
司大连万达商业地产股份有限公司任担保人。
    
    此外，万达集团正从两家中资银行筹资最多307.8亿港元(39.7亿美元
)，用于大连万达商业地产股份有限公司344.5亿港元私有化项目的融资。
    
    招商银行将对设于开曼群岛的特殊目的实体(SPV)提供三笔最多达270
亿港元的贷款，这些SPV为万达集团财团的成员，该财团已拟将万达商业
私有化。另外，CICC Hong Kong Finance (Cayman) Ltd将提供一笔37.8
亿港元备用贷款。(完)

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