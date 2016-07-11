马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因市场预期数据料显示6月出口下滑

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透新德里7月11日 - 马来西亚棕榈油期货周一下滑，盘中触及九个月最低，市场人气依旧低迷，因预计将要公布的数据料显示上个月棕榈油出口减少。
指标9月棕榈油期货 收跌0.04%至每吨2,239马币。盘中跌幅一度达到约1%，至2015年10月9日以来最低。
交易员表示，马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二公布的数据料显示，棕榈油库存升高而出口下降。
“行业预计月终库存在175-180万吨之间，若真如此的话，市场将在2,200马币上方盘整，”大宗商品公司Pelindung Bestari高管Pelindung Bestari说。
大连商品交易所9月豆油 上涨1.2%，9月棕榈油期货 上涨1.7%。
中国是全球第二大棕榈油消费国，仅次于印度。
美国豆油期货 上涨0.86%。
调查显示，6月马来西亚棕榈油库存预计上升7.4%至177万吨，出口比前月下降6.4%。
产出料连续第四个月上升，达到151万吨。(完)
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