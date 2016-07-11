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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 19:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因市场预期数据料显示6月出口下滑

路透新德里7月11日 - 马来西亚棕榈油期货周一下滑，盘中触及九个月最低，市场人气依旧低迷，因预计将要公布的数据料显示上个月棕榈油出口减少。

指标9月棕榈油期货 收跌0.04%至每吨2,239马币。盘中跌幅一度达到约1%，至2015年10月9日以来最低。

交易员表示，马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二公布的数据料显示，棕榈油库存升高而出口下降。

“行业预计月终库存在175-180万吨之间，若真如此的话，市场将在2,200马币上方盘整，”大宗商品公司Pelindung Bestari高管Pelindung Bestari说。

大连商品交易所9月豆油 上涨1.2%，9月棕榈油期货 上涨1.7%。

中国是全球第二大棕榈油消费国，仅次于印度。

美国豆油期货 上涨0.86%。

调查显示，6月马来西亚棕榈油库存预计上升7.4%至177万吨，出口比前月下降6.4%。

产出料连续第四个月上升，达到151万吨。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 郑茵)

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