国际油市：亚洲燃料油裂解价差升至五个月高点

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡7月11日 - 亚洲指标180-cst燃料油裂解价差 周一报每桶4.18美元，较迪拜原油贴水为逾五个月来最窄，行业消息人士称，这是因为下月到达东亚的西方船货减少，且生产商出口趋紧。
“尽管套利窗口近期有所改善，但裂解价差小幅走强，因未来一个月左右西方进口至亚洲的燃料油仍保持紧张，船用燃料需求强劲，”新加坡一交易员说。
近月东方-西方价差 周一重返每吨21美元高点，交易员称，得益于亚洲需求强劲。
近月东方-西方价差上一次达到该水准是在5月6日，当时达到每吨21.75美元，但随后未能延续升势。
消息人士称，在实货市场，据报普氏窗口达成四笔380-cst燃料油交易，共计80,000吨，此外还有20,000吨180-cst船货成交。
指标180-cst燃料油现货贴水FO180-SIN-DIF缩窄至3月29日以来最窄，每桶较新加坡报价仅低0.32美元，交易员称市场买兴坚挺。
相反380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF周一略为走扩，下滑至每桶较新加坡报价低1美元。
据报新加坡现货市场达成五笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完