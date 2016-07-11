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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 21:41 BJT

国际油市：亚洲燃料油裂解价差升至五个月高点

路透新加坡7月11日 - 亚洲指标180-cst燃料油裂解价差 周一报每桶4.18美元，较迪拜原油贴水为逾五个月来最窄，行业消息人士称，这是因为下月到达东亚的西方船货减少，且生产商出口趋紧。

“尽管套利窗口近期有所改善，但裂解价差小幅走强，因未来一个月左右西方进口至亚洲的燃料油仍保持紧张，船用燃料需求强劲，”新加坡一交易员说。

近月东方-西方价差 周一重返每吨21美元高点，交易员称，得益于亚洲需求强劲。

近月东方-西方价差上一次达到该水准是在5月6日，当时达到每吨21.75美元，但随后未能延续升势。

消息人士称，在实货市场，据报普氏窗口达成四笔380-cst燃料油交易，共计80,000吨，此外还有20,000吨180-cst船货成交。

指标180-cst燃料油现货贴水FO180-SIN-DIF缩窄至3月29日以来最窄，每桶较新加坡报价仅低0.32美元，交易员称市场买兴坚挺。

相反380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF周一略为走扩，下滑至每桶较新加坡报价低1美元。

据报新加坡现货市场达成五笔交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 母红)

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