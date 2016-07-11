国际油市：石脑油和汽油裂解价差周一保持在低水平，因供给过剩持续

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡7月11日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周一保持在低水平，因供给过剩持续。
石脑油裂解价差连续第四日下跌，降至一周低点每吨44.50美元。
虽然汽油裂解价差上涨0.03美元至1.70美元，但目前的水平仍比年初的时候低了近九倍。
虽然由于裂解价差低迷，或是设备维护的原因，一些亚洲炼厂的二级装置的产量减少，但轻质燃料依旧供给过剩。
这是因为上述装置，诸如渣油催化裂化装置，依旧保持高产量，原因是使用裂解价差为负的燃料油做生产汽油的原料，的利润率仍然较高。目前汽油的裂解价差依旧为正。
出光兴产买入一艘8月下半月石脑油船货，但细节未能确认。贸易商估计这艘全馏分石脑油船货的价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水2-3美元之间。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)以离岸价(FOB)较自身定价公式每吨升水约11-13美元的价格，向道达尔出售35,000吨船期8月1-3日的石脑油。
印度石油天然气公司(ONGC)以离岸价(FOB)较中东报价升水1-3美元的价格，向伊藤忠出售35,000吨船期为7月26-27日的石脑油。
新加坡现货市场上，维多以每桶47.80美元向兴隆出售一艘船期为8月1-5日的92号汽油船货。这是今日轻质馏分油市场上的唯一一笔现货交易。(完)
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(编译 王洋; 审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完