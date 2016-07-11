国际油市：石脑油和汽油裂解价差周一保持在低水平，因供给过剩持续

路透新加坡7月11日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周一保持在低水平，因供给过剩持续。

石脑油裂解价差连续第四日下跌，降至一周低点每吨44.50美元。

虽然汽油裂解价差上涨0.03美元至1.70美元，但目前的水平仍比年初的时候低了近九倍。

虽然由于裂解价差低迷，或是设备维护的原因，一些亚洲炼厂的二级装置的产量减少，但轻质燃料依旧供给过剩。

这是因为上述装置，诸如渣油催化裂化装置，依旧保持高产量，原因是使用裂解价差为负的燃料油做生产汽油的原料，的利润率仍然较高。目前汽油的裂解价差依旧为正。

出光兴产买入一艘8月下半月石脑油船货，但细节未能确认。贸易商估计这艘全馏分石脑油船货的价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水2-3美元之间。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)以离岸价(FOB)较自身定价公式每吨升水约11-13美元的价格，向道达尔出售35,000吨船期8月1-3日的石脑油。

印度石油天然气公司(ONGC)以离岸价(FOB)较中东报价升水1-3美元的价格，向伊藤忠出售35,000吨船期为7月26-27日的石脑油。

新加坡现货市场上，维多以每桶47.80美元向兴隆出售一艘船期为8月1-5日的92号汽油船货。这是今日轻质馏分油市场上的唯一一笔现货交易。(完)

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