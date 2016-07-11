USDA报告：7月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 07/07/2016 06/30/2016 06/30/2016 07/09/20 15 初值 修正值 前值 小麦 375,279 571,210 560,598 271,891 燕麦 400 200 200 0 大麦 1,977 719 499 856 玉米 1,357,903 1,194,824 1,164,887 1,057,085 高粱 124,600 82,349 81,124 100,531 大豆 374,016 192,870 191,426 146,130 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 2,653,137 1,881,812 燕麦 1,400 100 大麦 7,082 4,799 玉米 36,416,882 37,923,448 高粱 7,696,430 7,631,065 大豆 44,829,858 48,255,968 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)