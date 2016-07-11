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货币新闻 | 2016年 7月 11日 星期一 23:16 BJT

USDA报告：7月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 07/07/2016    06/30/2016    06/30/2016    07/09/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       375,279       571,210       560,598       271,891
    燕麦 　        400           200           200             0
    大麦         1,977           719           499           856
    玉米     1,357,903     1,194,824     1,164,887     1,057,085
    高粱       124,600        82,349        81,124       100,531
    大豆   　  374,016       192,870       191,426       146,130
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     2,653,137      1,881,812
    燕麦         1,400            100
    大麦         7,082          4,799
    玉米    36,416,882     37,923,448
    高粱     7,696,430      7,631,065
    大豆    44,829,858     48,255,968
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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