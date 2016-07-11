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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 23:33 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数微升，因巴拿马型船需求增长

路透7月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一小幅上涨，因巴拿马型船舶需求增长。

整体乾散货运价指数 上升1点，或0.14%，报704点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点，或0.88%，报799点。日均获利增加57美元，报6,384美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌11点，或1.1%，报991点。日均获利减少64美元，报7,085美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

超灵便型船运价指数 上升4点，报651点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报356点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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