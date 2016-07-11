美国债市：公债收益率上涨，因日本刺激承诺提振股市走坚

* 公债收益率上涨，因日本刺激承诺提振股市 * 30年期公债收益率在隔夜交易时段降至纪录低位2.089% * 美国财政部标售240亿三年期公债，需求平平 * 美国周二将标售200亿美元10年期公债 路透纽约7月11日 - 美国公债收益率周一上涨，此前日本准备新一轮 刺激计划的消息提振股市，并削弱对避险美债的需求，且美国政府进行的 三年期新债标售需求平平。 日本首相安倍晋三指示经济财政大臣制定新的刺激计划，但没有披露 计划详情，消息提振日本股市跳升，日圆下跌。 前美联储主席贝南克访问日本央行的消息，也提振市场风险意愿。 一些投资者臆测日本央行总裁黑田东彦可能决定使用“直升机撒钱” 的方式来为政府预算提供资金并抗击通缩。“直升机撒钱”为美国经济学 家Milton Friedman所创，贝南克在出任美联储主席前曾加以引用。 “有消息称，贝南克访问日本央行，这足可以大幅推高风险资产，” BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 指标10年期美国公债 价格下挫21/32，收益率报1.434%， 高于周五尾盘的1.365%。 美国财政部标售240亿美元三年期公债，尽管收益率高于标售前二级 市场的收益率，也不足以吸引买家。这是本周总计560亿美元新债供应的 第一笔。 这次标售的得标利率为0.765%，较标售前二级市场收益率高不到1个 基点。 投标倍数为2.69，为2009年7月来最低。 三年期公债对利率非常敏感。周五美国公布6月就业岗位增加28.7万 个，导致美联储可能在今年加息的预期升温，这可能拖累了周一的三年期 公债标售成绩。 “人们在说美联储今年稍晚可能加息一次，所以感觉部份公债价格需 要进一步下降，才可吸引买家，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。 全球公债收益率不断下跌，日本和德国等国的公债收益率已降至负值 区域，使较长期美国公债更具有吸引力。 这可能有助于周二200亿美元10年期公债和周三120亿美元30年期公债 的标售。 30年期公债 收益率在隔夜交易时段降至纪录低点2.089% ，之后反弹至2.141%。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (-03/32) 0.661 五年期公债 100-16/32 (-11/32) 1.025 10年期公债 101-24/32 (-21/32) 1.434 30年期公债 107-22/32(-1-01/32) 2.150(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)