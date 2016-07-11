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亚洲 | 2016年 7月 12日 星期二 04:44 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因日本刺激承诺提振股市走坚

* 公债收益率上涨，因日本刺激承诺提振股市
    * 30年期公债收益率在隔夜交易时段降至纪录低位2.089%
    * 美国财政部标售240亿三年期公债，需求平平
    * 美国周二将标售200亿美元10年期公债

    路透纽约7月11日 - 美国公债收益率周一上涨，此前日本准备新一轮
刺激计划的消息提振股市，并削弱对避险美债的需求，且美国政府进行的
三年期新债标售需求平平。
    
    日本首相安倍晋三指示经济财政大臣制定新的刺激计划，但没有披露
计划详情，消息提振日本股市跳升，日圆下跌。
    
    前美联储主席贝南克访问日本央行的消息，也提振市场风险意愿。
    
    一些投资者臆测日本央行总裁黑田东彦可能决定使用“直升机撒钱”
的方式来为政府预算提供资金并抗击通缩。“直升机撒钱”为美国经济学
家Milton Friedman所创，贝南克在出任美联储主席前曾加以引用。
        
    “有消息称，贝南克访问日本央行，这足可以大幅推高风险资产，”
BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。
    
    指标10年期美国公债 价格下挫21/32，收益率报1.434%，
高于周五尾盘的1.365%。
    
    美国财政部标售240亿美元三年期公债，尽管收益率高于标售前二级
市场的收益率，也不足以吸引买家。这是本周总计560亿美元新债供应的
第一笔。
    
    这次标售的得标利率为0.765%，较标售前二级市场收益率高不到1个
基点。
    
    投标倍数为2.69，为2009年7月来最低。

    三年期公债对利率非常敏感。周五美国公布6月就业岗位增加28.7万
个，导致美联储可能在今年加息的预期升温，这可能拖累了周一的三年期
公债标售成绩。
    
    “人们在说美联储今年稍晚可能加息一次，所以感觉部份公债价格需
要进一步下降，才可吸引买家，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin 
Lederer说。
    
    全球公债收益率不断下跌，日本和德国等国的公债收益率已降至负值
区域，使较长期美国公债更具有吸引力。
    
    这可能有助于周二200亿美元10年期公债和周三120亿美元30年期公债
的标售。

    30年期公债 收益率在隔夜交易时段降至纪录低点2.089%
，之后反弹至2.141%。
    
     -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债   99-30/32   (-03/32)     0.661
    五年期公债   100-16/32  (-11/32)     1.025
    10年期公债  101-24/32  (-21/32)     1.434
    30年期公债  107-22/32(-1-01/32)     2.150(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]


 (编译 利棣儿；审校 母红)

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